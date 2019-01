Een 26-jarige man is donderdag betrapt met een vuurwapen in zijn heuptas op de Bananenstraat in Rotterdam-Feijenoord.

Dat laat de politie vrijdag weten. In Feijenoord mag de politie preventief fouilleren. Dit omdat de wijk staat aangeschreven als veiligheidsrisicogebied.

Agenten wilden twee mannen controleren die volledig meewerkten. Een van de twee gaf direct aan dat hij een wapen in zijn tas had zitten. Het wapen was volledig gevuld met patronen.

Beide mannen zijn aangehouden. De andere man werd al snel vrijgelaten omdat de man met de heuptas erkende dat het wapen van hem was.