De brandweer heeft donderdag een kantoorgebouw aan de Blaak in Rotterdam ontruimd wegens rookontwikkeling. Tussen de zeshonderd en achthonderd mensen moesten het gebouw uit.

Dat meldt veiligheidsregio Rijnmond Veilig.

De rook ontwikkelde zich op drie etages in het gebouw en was afkomstig van een kleine brand in een afvoerpijp van een pizzeria op de begane grond van het gebouw. De brandweer is het pand aan het ventileren.

Rond 12.10 uur heeft de brandweer nog twee blusauto's met brandweerpersoneel opgeroepen, omdat het blussen van de pijp volgens de veiligheidsregio "een lastige klus" is en daarvoor "meer handen nodig" zijn. De koolstofmonoxideconcentratie is nog te hoog, waardoor er in de pijp nog ergens brand moet woeden.

De brandweer had omstreeks 13.45 uur op elke verdieping van het pand een brandweereenheid om via de mechanische ventilatie gecontroleerd te kunnen ventileren. Twee brandvoertuigen met autoladder rukten om 15.00 uur in, maar er is nog steeds sprake van stank en roet in het pand.

De veiligheidsregio kan nog niet zeggen tot wanneer de ontruiming van het pand duurt.