Een pizzabezorger is woensdagavond in de Voltairestraat in Rotterdam-Lombardijen overvallen. Het slachtoffer moest in die straat een bestelling afleveren, maar werd daar opgewacht door een onbekend aantal daders.

De bezorger moest zijn telefoon en geld afgeven. Of de daders gewapend waren, is niet duidelijk. Het slachtoffer is niet gewond geraakt, maar wel erg ontdaan.

Een dag eerder werd op dezelfde manier een pizzabezorger overvallen, meldt een woordvoerder van de politie aan RTV Rijnmond. Ook die bezorger moest een pizza afleveren in de Voltairestraat.