De politie hield woensdagochtend een man aan in een woning in Rotterdam-Oost die zich niet had gehouden aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. Op het politiebureau haalde de man de Monopoly-kanskaart 'verlaat de gevangenis zonder te betalen' tevoorschijn.

Agenten hebben de man gecomplimenteerd om zijn originaliteit, maar medegedeeld dat hij wel terug moet naar de gevangenis, schrijft de politie Rotterdam-Oost op Facebook.

De man was, tegen de afspraken in, op bezoek gegaan bij zijn ex. Zij belde het alarmnummer en vertelde dat ze bedreigd werd en dat er (vuur)wapens in het spel waren. Toegesnelde agenten constateerden dat van bovenstaande overtredingen geen sprake was.

Inmiddels heeft de politie het transport van de man naar een penitentiaire inrichting aangevraagd.