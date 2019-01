In Rotterdam is om 19.10 uur de eerste vuurpijl de lucht ingegaan van een speciale vuurwerkshow voor kinderen bij de Erasmusbrug.

Het is de tweede editie van het Nationaal Kindervuurwerk. De start van het vuurwerk was live te zien in het Jeugdjournaal.

De kindervuurwerkshow bestaat uit minder luide knallen en meer siervuurwerk in een sprookjesachtige sfeer dan de editie voor volwassenen. In Sydney is het al jaren een traditie.

Duizenden ouders met kinderen komen af op evenement

Het Kindervuurwerk wordt afgestoken vanaf een ponton nabij de Erasmusbrug. Het vuurwerk is goed te zien vanaf het Willemsplein, bij de Spido en de Willemskade. Duizenden ouders met kinderen zijn afgekomen op het evenement.

Om 00.00 uur start een speciale vuurwerkshow voor volwassenen vanaf de brug, die Nationale Vuurwerkshow wordt al enkele jaren in Rotterdam gehouden. Er kwamen vorig jaar 60.000 mensen op af.