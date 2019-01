De 26-jarige man die vrijdag in een blauwe vuilniszak uit de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam vluchtte, had dit niet gepland. Volgens een bron hangt de ontsnapping vol toevalligheden aan elkaar.

De ontsnapte gevangene zat vrijdag in de isoleercel, nadat er een telefoon in zijn cel was gevonden. Een vriend van hem had zijn straf uitgezeten en mocht vrijdag naar huis. De ontsnapte man vroeg aan een afdelingshoofd of hij deze vriend gedag mocht zeggen.

Samen met zijn vriend kwam hij op de plek terecht, waar de spullen van gevangenen bij elkaar worden verzameld. Daar was tijdelijk geen gevangenispersoneel bij.

Op deze plek lagen blauwe vuilniszakken. De vriend van de man stelde voor dat hij in de vuilniszak met hem mee kon. Een gevangenismedewerker die de vrijgelaten man naar buiten begeleide, duwde de kar mee waarop de man in de vuilniszak lag. Zo kon de man ontsnappen.

Hulpje van ontsnapte man strafbaar

De ontsnapte man moest nog een jaar in de gevangenis zitten. Waar hij en zijn vriend nu zijn, is niet bekend. Ze zijn nog voortvluchtig, bevestigt justitie.

Voor het ontsnappen uit de gevangenis wordt geen extra straf gegeven. De gevangene die de ontsnapte man hielp ontsnappen, moet weer terug de cel in als hij wordt gevonden. Hulp bij een ontsnapping is namelijk wel strafbaar.