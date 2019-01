De politie heeft zondagochtend een lading illegaal vuurwerk in beslag genomen in Rotterdam-Zevenkamp. De politie kwam een koper van vuurwerk op het spoor via de in beslag genomen telefoon van een verkoper uit Spijkenisse.

Dat meldt de politie van Rotterdam-Oost maandag. Agenten vonden in de telefoon van de verkoper gesprekken met potentiële kopers. Agenten van district Rotterdam-Oost besloten een van die kopers op te zoeken.

Dit leidde de politie naar een 22-jarige jongen uit Rotterdam-Zevenkamp. Agenten bezochten zijn woning en vonden een lading illegaal vuurwerk dat was opgeborgen in twee schoenendozen.

Het vuurwerk is in beslag genomen. Het gaat om 27 Cobra 6'en, Lawinepeilen en 122 nitraten. Tegen de verdachte is een proces-verbaal uitgeschreven.