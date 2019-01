Op drie plekken in de regio zijn in de nacht van zondag op maandag auto's in brand gevlogen.

De branden vonden plaats op de Zolaweg in Rotterdam-Lombardijen, de Doornwerthstraat in de Beverwaard en de Vondelstraat in Bergschenhoek.

Niemand raakte gewond. Er is wel veel schade. Of de autobranden met vuurwerk te maken hebben, is niet bekend.