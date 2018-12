De politie heeft een plastic tas met 50.000 euro contant geld in beslag genomen op Rotterdam CS. Een man die in de internationale trein van Rotterdam naar België zat had de tas bij zich.

De Rotterdamse gebiedsagent meldt dat vrijdag. De man viel door de mand vanwege zijn nerveuze gedrag toen hij een praatje maakte met een agent.

De politie meldt dat de man geen aannemelijk verhaal had over de herkomst van het geld. "In een plastic tas die hij droeg werd de som aangetroffen. Hij had geen aannemelijk verhaal over herkomst van het geld. Inbeslagname!"

De politie vermoedt dat de Albanese man die de tas in zijn bezit had een witwaskoerier is.