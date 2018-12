Twee personen zijn tot nu toe aangehouden nadat de Douane sinds half december meerdere grote drugsvondsten heeft gedaan in de haven van Rotterdam. Deze vondsten hebben in totaal 4.000 kilo drugs opgeleverd.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Het totaal van 4.000 kilo was verdeeld over tien verschillende vondsten. De aanhoudingen zijn in relatie tot één van deze vondsten. Een van de verdachten is voorgeleid aan de rechter-commissaris en wordt veertien dagen in bewaring gesteld.

Het OM meldt dat de grootte van de vondsten variëerde van enkele kilo's tot 2.500 kilo. De ene keer was de lading verstopt in de constructie van een container en een andere keer zat het tussen een partij vis of tropisch fruit. Een partij van 245 kilo werd in beslag genomen in een terminal. Deze cocaïne zat in verschillende tassen verstopt.

Alle gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De ladingen waren allemaal afkomstig uit Zuid-Amerika, onder meer uit Brazilië, de Dominicaanse Republiek, Ecuador en Suriname.

De vondsten worden onderzocht door het HARC-team. Dit team bestaat uit de Douane, de Federale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam.