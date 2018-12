Eén van de chauffeurs van de Rotterdamse wethouders is donderdag 20 december mishandeld voor de woning van de wethouder. De aanleiding was een discussie over het parkeren van zijn dienstwagen. De politie onderzoekt het geweldsincident.

De chauffeur stond die avond te wachten op Said Kasmi. De man had de dienstwagen van de gemeente Rotterdam op het trottoir voor de woning van de D66’er in het centrum geparkeerd. Daarvoor heeft de auto een ontheffing, die zichtbaar op de voorruit is bevestigd.

Drie mannen die over de stoep liepen, stoorden zich aan de manier van parkeren van de dienstauto. Ze maakten diverse opmerkingen, maar leken daarna verdwenen.

Toen de chauffeur vervolgens uit zijn wagen stapte omdat de wethouder in aantocht was, werd hij alsnog aangevallen door de drie mannen. De chauffeur moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij hield meerdere verwondingen aan de aanval over, waaronder een hersenschudding.

Chauffeur heeft aangifte gedaan

De chauffeur heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak. Volgens de politie heeft de kwestie geen politieke lading. De drie verdachten hebben zich een dag later op het bureau gemeld. Zij zitten niet vast.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat het met de chauffeur naar omstandigheden goed gaat. "Elk geweldsincident is er één teveel. Triest dat één van onze medewerkers bij het uitvoeren van zijn werk slachtoffer is geworden van dit soort zinloos geweld."