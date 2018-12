Rotterdam The Hague Airport heeft afgelopen zomer haar drukste zomer ooit beleefd. De luchthaven kreeg bijna 19 procent extra passagiers te verwerken en kwam in totaal op een aantal van 689.000 reizigers. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee staat het vliegveld op een tweede plek wat betreft relatieve passagiersontwikkeling. Ook Eindhoven beleefde de drukste zomer ooit. Dat vliegveld kreeg ruim 10 procent extra reizigers te verwerken en kwam op een aantal van 1,9 miljoen reizigers.

De grootste stijging is te zien bij Maastricht Aachen Airport. Daar verdubbelde het aantal passagiers naar 135.000 reizigers vanwege de uitbreiding van het aanbod van bestemmingen van luchtvaartmaatschappij Corendon.

Groningen Airport Eelde heeft afgelopen zomer bijna 17 procent meer passagiers verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar en staat daarmee op een derde plek. Het vliegveld verwerkte in het derde kwartaal in totaal 79.000 reizigers.

Amsterdam Schiphol zag in het derde kwartaal van 2018 bijna 20 miljoen passagiers aankomen en vertrekken. Dat is 1,1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.