Een 26-jarige man uit Ridderkerk is dinsdagavond op de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde in zijn buik geschoten. Woensdagochtend meldde de 21-jarige verdachte zich vrijwillig op het bureau.

Het is niet bekend wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning. Zo is het bijvoorbeeld niet zeker dat de man in de woning is beschoten, of op een andere locatie.

Toen hulpdiensten arriveerden was de man nog aanspreekbaar. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie trof in de woning een vrouw en twee kinderen aan.