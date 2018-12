Het was een bewogen jaar voor Rotterdam met de dood van de zestienjarige Humeyra, de bulktanker die tweehonderd ton stookolie verloor en meerdere schietpartijen. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen jaar.

Zestienjarige Humeyra doodgeschoten bij Designcollege

Eerder deze maand, op 18 december, werd de zestienjarige Humeyra doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school, het Designcollege in Rotterdam. Enkele kilometers verderop wordt ex-vriend Bekir E. (31) opgepakt als hoofdverdachte.

Het begint allemaal in mei wanneer Humeyra voor het eerst aangifte doet tegen E., omdat hij haar zou bedreigen en mishandelen. Ook Humeyra’s zus doet aangifte van dezelfde feiten. E. wordt veroordeeld, krijgt een contactverbod opgelegd en staat onder toezicht van de reclassering.

De reclassering schrijft dat er bij E. een patroon van relationeel geweld zichtbaar was. "Hij heeft vaak meerdere relaties met jonge vrouwen", aldus de reclassering. In het rapport wordt geschetst dat hij "afdwingend, eisend, dreigend en fysiek agressief gedrag toont" als deze vrouwen afstand nemen.

E. gaat in hoger beroep en de zaak wordt uiteindelijk geseponeerd.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de hoofdverdachte met minstens twee anderen naar de school van Humeyra is gereden. Op maandag 24 december volgt nog een aanhouding en pakt de politie een 31-jarige man uit Rotterdam op. De rechter-commissaris besluit op diezelfde dag dat de 25-jarige medeverdachte op vrije voeten mag komen. Het OM gaat tegen deze beslissing in beroep.

De Inspectie Justitie en Veiligheid kondigt daags na de schietpartij aan een onderzoek te starten naar hoe de reclassering en de politie hebben gehandeld in aanloop naar de schietpartij. "Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de betrokken organisaties - juist in geval van nood - tijdig en voortvarend optreden", aldus de inspectie.

Op 28 december bepaalt de Rotterdamse rechtbank dat het voorarrest van Bekir E. met nog drie maanden verlengd wordt.

64-jarige man overlijdt na schietincident Willem Ruyslaan

Een 64-jarige Rotterdammer wordt op 17 oktober onder vuur genomen als hij op de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen rijdt. Hij wordt daarbij door meerdere kogels geraakt, waaronder in zijn hoofd. In kritieke toestand wordt hij naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij een week later overlijdt. Zijn bijrijder blijft ongedeerd.

De schutter rijdt tijdens zijn daad op een scooter, waarmee hij na de schietpartij even later hij op de ’s Gravenweg op een auto botst. Daar vlucht de verdachte, die een getinte, forse man zou zijn, te voet verder.

De politie zet een helikopter, arrestatieteam en de parate eenheid in om de verdachte te zoeken. Twintig rechercheurs doen onderzoek naar de zaak.

Een dag later deelt de recherche foto’s van de helm en scooter van de vermoedelijke dader. Het blijkt dat het slachtoffer een bekende van de politie is en daarom wordt er sterk rekening gehouden met een afrekening in het criminele circuit. De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte.

Indiase partij gebruikt foto Erasmusbrug bij opening brug in Delhi

Een opvallende wisseltruc vanuit het Indiase Delhi op 3 november. De Indiase politieke partij Aam Aadmi Party gebruikte een foto van de Rotterdamse Erasmusbrug als uitnodiging voor de officiële opening van de nieuwe Signature Bridge in Delhi. Hoewel de brug sterk op de brug over de Maas lijkt, bleef de wisseltruc niet onopgemerkt.

Op Twitter plaatste de Aam Aadmi Party, de regerende partij van de Delhi-regio, drie foto's van de nieuwe brug die op 4 november officieel werd geopend. Op één van die foto's was een verlichte Erasmusbrug te zien. Ook trotse supporters van de partij gebruikten de foto van de Erasmusbrug om hun steun en dank aan de regering te betuigen voor de nieuwe brug.

Oplettende Twitter-gebruikers kregen door wat er aan de hand was en kwamen erachter dat de foto uit een video was geknipt van het Belgische bedrijf ACTLD. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor lichtshows op de Erasmusbrug tijdens evenementen.

Er is dertien jaar gebouwd aan de Signature Bridge. De brug is 675 meter lang, 35 meter breed en moet reizen makkelijker maken voor woon-werkverkeer in Delhi.

Zeventienjarige Orlando dood gevonden in water Ypenburg

De zeventienjarige Orlando Boldewijn komt zondag 18 februari na een afspraak via de datingapp Grindr in Den Haag niet meer thuis. Ruim een week later wordt zijn lichaam gevonden in het water in de wijk Ypenburg.

De politie houdt twee maanden later naar aanleiding van de vele tips die het ontving op 22 april de 27-jarige Roy de B. uit Den Haag aan. Enkele dagen later wordt hij weer in vrijheid gesteld, omdat de politie "onvoldoende gronden" had om hem langer vast te houden. Hij bleef wel verdachte in de zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt op 10 oktober bekend dat het de 27-jarige verdachte uit Den Haag gaat vervolgen wegens betrokkenheid bij de dood van de zeventienjarige Orlando. Uit onderzoek blijkt dat B. de Rotterdammer in het water zag liggen, maar geen hulp heeft verleend.

Het onderzoek aan het lichaam van de zeventienjarige Rotterdammer heeft geen doodsoorzaak opgeleverd. Naar de zaak en betrokkenheid van de verdachte wordt nog aanvullend onderzoek verricht. B. wordt na dit onderzoek gedagvaard. Er is een voorlopige tenlastelegging opgesteld. De Hagenaar wordt mogelijk vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten van hulp te verlenen.

"De nabestaanden vinden het ook niet minder dan terecht dat Roy de B. wordt vervolgd", laat advocaat Sébas Diekstra namens de familie van Orlando weten. "Hij heeft in ieder geval geen hulp geboden terwijl hij wist dat Orlando aan het verdrinken was. Dat alleen al is onvergeeflijk."

Rotterdam breidt 'sisverbod' uit

Het Rotterdamse college laat 20 december weten het zogenoemde ‘sisverbod’ vanaf volgend jaar uit te willen breiden om zo ook de intimidatie van lhbt’ers strafbaar te maken. Het verbod op sissen, naroepen, achternalopen en in het nauw drijven geldt sinds de start van 2018 voor de intimidatie van vrouwen. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat 94 procent van de deelnemende Rotterdamse vrouwen te maken heeft gehad met straatintimidatie.

Het college spreekt haar wens tot uitbreiding van het verbod een dag na de eerste veroordeling voor straatintimidatie uit. Op 19 december werd Everon El F. veroordeeld werd tot een geldboete van twee keer 100 euro voor het lastigvallen van acht vrouwen.

Omdat de sociale veiligheid van Rotterdammers die zich kwetsbaar voelen omhoog gaat, moet de aanpak Relax. Dit is Rotterdam. helpen de stad in 2022 aantoonbaar toleranter te maken.

Bulktanker verliest tweehonderd ton stookolie in Botlekgebied

Bij een botsing tussen een bulktanker en een steiger op 23 juni in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied ontstond een gat in de romp van het schip en stroomde er ongeveer tweehonderd ton stookolie het water in.

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66) sprak over een "ongekende olieramp".

Om ervoor te zorgen dat jachthavens langs de Nieuwe Waterweg niet vervuild raakten, moesten havens in onder meer Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoogvliet gesloten worden.

Het havenbedrijf en de brandweer legden drijvende schermen rond de olievlek neer om verdere verspreiding te voorkomen, maar een klein deel van de olie kwam in de vaargeul terecht en werd ook bij Hoek van Holland gesignaleerd.

Zo’n achthonderd tot duizend vogels, waaronder veel zwanen, raakten besmeurd met de olie. De zwanen werden behandeld in het speciaal ingerichte opvangcentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. Daar werden de vogels gestabiliseerd, kregen ze sondevoeding en werd de stookolie verwijderd.

Begin augustus begon het havenbedrijf met het vervangen van meerdere kilometers aan glooiingen. Dat zijn met basaltblokken bedekte oevers, die zwaar verontreinigd raakten door de zware stookolie die bij het lek vrijkwam. De helft van deze blokken werd schoongemaakt, maar de andere 4,5 kilometer aan glooiingen was te duur om schoon te maken en werden dus vervangen.

De totale kosten van het ongeluk werden op 80 miljoen euro geschat. Het Rotterdamse Havenbedrijf zei er alles aan te doen om de kosten te verhalen bij de Noorse rederij Odfjell, de eigenaar van de tanker.

Boijmans en Van Beuningen sluit zeven jaar lang haar deuren

Het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen maakt begin november bekend dat het vanaf volgend jaar zeven jaar lang haar deuren sluit voor een grootschalige renovatie. De operatie begint volgend jaar en gaat 223,5 miljoen euro kosten. Volgens de Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Cultuur) gaat het om "een investering die Rotterdam en de Boijmans-collectie verdienen".

De renovatie is nodig, omdat het museum met asbest en achterstallig onderhoud kampt. Ook voldoet het op allerlei fronten niet meer aan de eisen en loopt er water de kelders in. Een renovatie is onvermijdelijk geworden en gaat 223,5 miljoen euro kosten.

"Het gebouw moet goed zijn", stelt zakelijk directeur van het museum Ina Klaassen. "De collectie is van ons allemaal, het zijn de schatten van de stad." Voor de renovatie hoopt de gemeente op financiële steun van goededoelenorganisaties, weldoeners, het Rijk en de provincie Zuid-Holland.

Aan het begin van het jaar gaat het museum al voor een deel dicht. In juni volgt volledige sluiting tot begin 2026. Voor de periode tot de heropening is een programma gemaakt om de verzameling kunstwerken toch aan het publiek te laten zien, maar ongeveer 450 werken zijn tijdens de renovatie van het museum elders te zien.

Het gebouw is deels een rijksmonument. De kunstverzameling telt circa 150.000 objecten, met een geschatte waarde van in totaal 8 miljard euro. Onder de noemer Boijmans bij de Buren houden zeven musea de collectie zichtbaar en toegankelijk. Het gaat om het Belasting & Douane Museum, Chabot Museum, de Kunsthal, Maritiem Museum, Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam en het Wereldmuseum.

32-jarige man overleden na schietpartij in Katendrecht

De Rotterdamse wijk Katendrecht wordt op 28 oktober opgeschrikt door een schietpartij. In korte tijd vliegen er tientallen kogels in het rond, waar vermoedelijk automatische wapens voor gebruikt zijn. Door de schietpartij komt een 32-jarige Rotterdammer om het leven.

Bij de schietpartij worden ook een nabijgelegen café en geparkeerde auto's geraakt. De schutter vlucht door achter op een scooter te springen, die door een handlanger wordt bestuurd.

Twee dagen na de schietpartij laat de politie in het programma Opsporing Verzocht weten dat het rekening houdt met het scenario dat het slachtoffer mogelijk niet het doelwit van de schietpartij was.

De politie besteedt 10 december nogmaals aandacht aan de zaak in Opsporing Verzocht en laat daar nieuwe beelden van het incident zien. Te zien is hoe een groep mannen op straat staat, wanneer iemand opeens op hen begint te schieten. De meesten vluchten weg, waarbij enkelen ten val komen. Het slachtoffer slaagt er niet in weg te komen. De dader schiet hem van dichtbij neer, waarna hij nog op twee andere wegvluchtende mannen vuurt.

De politie kan nog niet zeggen wie wel het doelwit zou zijn geweest. De politie heeft de vrienden van het slachtoffer wel achterhaald, maar geen van hen wil een verklaring afleggen.

Korenslang van ruim 1 meter gevonden in Charlois

Voorbijgangers vinden op 16 september wel een heel bijzonder dier in het gras naast de Maasoever: een ruim één meter lange korenslang.

Het reptiel komt normaal gesproken alleen voor in de Verenigde Staten, maar werd half september dus in de Rotterdamse wijk Charlois gesignaleerd. Daar is hij door specialisten gevangen en overgedragen aan de dierenambulance.

Twaalfjarige jongen gered uit vleermuisgrot Diergaarde Blijdorp

Een twaalfjarig kind valt 28 december in een vier meter diepe voormalige vleermuisgrot in Diergaarde Blijdorp. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten wilde de jongen zijn oma laten schrikken in de verbouwde binnenruimte, maar toen hij dat deed, viel hij van een balustrade.

Die balustrade is open voor bezoekers en brengt hen van punt A naar punt B. Na de val belandde hij in de grot.

Naast hulpverleners van het park, werd ook het hoogte- en dieptereddingsteam van de brandweer uit voorzorg gealarmeerd. Na een half uur werd de jongen uit de grot gered en werd hij met ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij aan zijn verwondingen behandeld werd.