Zijn gedichten zijn door heel de stad te zien en hij maakte in korte tijd naam en faam. Maar na twee jaar zit zijn 'regeerperiode' erop: Derek Otte stopt als Stadsdichter van Rotterdam.

Maar voordat het stadsdichterschap echt voorbij is, draagt Otte eerst nog zijn gedichten voor in zijn 'eigen' tram van de RET. Het voertuig is aan de buitenkant ook nog eens beplakt met teksten van zijn werk.

Otte heeft het druk gehad in Rotterdam: "Ik heb allerlei mooie dingen mogen doen namens, voor en met de stad. Ik kijk terug op twee mooie jaren." Zelf gaat Otte in 2019 aan de slag met een avondvullend programma, dat in 2020 te zien zal zijn.

Op 30 januari, een dag voordat de Poëzieweek begint, zal bekend worden wie hem zal opvolgen. Hij zal dan officieel het stadsdichterschap overdragen. "Maar wie mij gaat opvolgen? Ik heb geen flauw idee", zegt Otte met de hand op het hart.

Wel heeft Otte nog een tip voor zijn onbekende opvolger: "Neem altijd pen en papier mee. Laat de stad je vooral inspireren. Ga de hort op, de deur uit en de wereld in. Dan komt het vanzelf op je af."