Het nieuwe stadion voor Feyenoord is weer een stap dichterbij nu de directies van club en stadion groen licht hebben gegeven. Wethouder Visser van Rotterdam is er blij mee.

"Dit is een heel belangrijke stap. We zijn al lang met elkaar in gesprek en het was wachten op de Feyenoord-familie om de stap te nemen", zo zegt Visser.

Dat hiermee de laatste hobbel is genomen, is nog niet het geval, benadrukt de wethouder. "Ik ben altijd voorzichtig, want ik weet wat er nog voor hobbels voor ons liggen. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de prijzen in de bouw."

"Tussen het vinden van een bouwer en het definitieve ontwerp van het stadion zit nog wel een bepaalde tijd en het zal best kunnen dat je financieel opnieuw een bedrag krijgt", aldus Visser. "Dat neemt niet weg dat dit van alle processtappen die je kunt nemen, een van de belangrijkste is."

Bouw kost 365 miljoen

De bouw van het nieuwe stadion kost 365 miljoen euro. Het totale kostenplaatje voor Feyenoord City, waarbij ook de gebiedsontwikkeling wordt meegenomen, heeft een totaalbedrag van 443 miljoen euro. De gemeente Rotterdam zou daar zo'n 40 miljoen euro aan moeten bijdragen, het overige bedrag komt van Feyenoord zelf en de banken. Het huidige voorlopige ontwerp past binnen budget.

De planning is dat eind 2019 de selectie en het contracteren van de bouwer en de financiering is afgerond.