De politie zoekt getuigen van de overval op een kapperszaak aan het Stadhoudersplein in Rotterdam. De overvaller kwam woensdagavond de kapperszaak binnen en bedreigde medewerkers en bezoekers met een mes.

De man kwam rond kwart over zeven de zaak binnen en bedreigde de aanwezigen. Bij een van de kapsters zette hij een mes op de keel en eiste hij dat ze de kassa zou openen. De medewerker deed dat en gaf de overvaller een stapel bankbiljetten. Er raakte niemand gewond.

De politie is nog op zoek naar de dader. De overvaller is klein, slank en heeft donkere ogen en donker haar. Hij droeg een zwarte jas met een capuchon over zijn hoofd, een zwarte broek en donkere schoenen. Hij had een dunne, grijze sjaal voor zijn neus en mond. De buit stopte hij in een opvallend gekleurde tas.

De politie vraagt mensen die iets gehoord of gezien hebben om zich te melden.

