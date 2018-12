Bijna de voltallige oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder en loco-burgemeester Bert Wijbenga (VVD) vanwege diens uitspraken in de Volkskrant over onverdraagzaamheid in de gemeenteraad.

De motie werd gesteund door de gehele oppositie, behalve de PVV. De motie haalde het niet. Wijbenga sprak zijn zorgen uit namens het volledige college over deze toenemende polarisatie in de gemeenteraad. "Ik vind het niet relaxed in de raad. Voor partijen als Leefbaar, DENK of Nida deug je niet als je niet voor honderd procent doet wat zij eisen. Daar ben ik wel klaar mee, en de rest van het college ook."

Wijbenga weigerde aanvankelijk zijn uitspraken in de raad terug te nemen. Die houding kwam hem op felle kritiek te staan van onder meer Leefbaar Rotterdam, DENK en Nida. Daarop volgde een urenlang debat over de uitspraken. Uiteindelijk betreurde Wijbenga zijn uitspraak.

Ook coalitiepartijen vonden de uitspraak van de loco-burgemeester onhandig. Zij vonden de motie van afkeuring echter een veel te zwaar middel.