Rotterdam gaat het zogenoemde 'sisverbod' in de stad uitbreiden. Het verbod geldt niet alleen meer voor het intimideren van vrouwen op straat, maar ook voor lhbt'ers.

De gemeente kondigt de uitbreiding van het verbod een dag na de eerste veroordeling voor straatintimidatie aan, in een plan genaamd Relax. Dit is Rotterdam.

Everon El F. uit Rotterdam kreeg woensdag een voorwaardelijke geldboete van twee keer 100 euro opgelegd.

Sinds dit jaar is straatintimidatie strafbaar in Rotterdam. Daar valt onder andere sissen, naroepen, achternalopen en in het nauw drijven onder. De 36-jarige F. stond woensdag terecht voor het lastigvallen van acht vrouwen.

In het plan wordt vermeld dat een van de doelen van het Rotterdamse college is dat de stad in 2022 aantoonbaar toleranter is. Om dat doel te bereiken, willen zij sommige groepen - zoals lhbt'ers en Rotterdammers met een handicap - extra helpen, onder meer door de uitbreiding van het 'sisverbod'.

Ook is er extra aandacht voor de inburgering van nieuwe Rotterdammers. 80 procent van alle Rotterdamse statushouders moet binnen zes maanden met een inburgeringstraject starten.

