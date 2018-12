De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag de 25-jarige Sidan D. veroordeeld tot elf jaar celstraf wegens het neerschieten van vlogger Parsa010. De vlogger werd in mei 2017 beschoten tijdens een barbecue in een tuin van een woning aan de Paardenbloem in Rotterdam-Ommoord. Parsa overleed aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie eiste maandag 3 december zestien jaar cel tegen D., die de daad bekende. De chauffeur die D. naar Ommoord reed, de 25-jarige Huseyn C., is vrijgesproken.

Het OM eiste een half jaar cel tegen C. wegens wapenbezit en vernieling. De OvJ stelde dat niet bewezen kon worden of Huseyn C. wist dat er geschoten zou worden. Wel werd DNA van C. op het vuurwapen gevonden. Na de schietpartij reed hij in paniek tegen een schuurtje aan.

D. claimde zelf dat hij niet uit was op het doden van Parsa010, maar dat hij een gesprek wilde met de vlogger nadat D. door hem zou zijn bedreigd. D. beweerde dat hij en het slachtoffer samen een drugslijn hebben gehad met Luxemburg, en dat het slachtoffer D. zou hebben beroofd van 28.000 euro.

Rechtbank acht moord bewezen

De officier van justitie (OvJ) geloofde de beweringen van D. niet, omdat de verdachte een vuurwapen bij zich had en direct na aankomst bij de vlogger zou hebben geschoten. De rechtbank meent dat moord is bewezen. De veroordeelde had ook een diner afgezegd om het plan te kunnen realiseren.

De straf is lager dan de eis van het OM, omdat D. en zijn familie zijn benadeeld door berovingen, afpersingen en intimidaties. D. was boos, bang en voelde zich onmachtig. Dit beschouwt de rechtbank als het motief voor de moord.