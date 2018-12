In de nacht van woensdag op donderdag is een woning in Rotterdam-Zuid beschoten. Tijdens de schietpartij waren er mensen binnen.

Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident. Buurtbewoners melden aan RTV Rijnmond dat een moeder met haar drie zonen in het pand woont.

Het motief voor het beschieten van het huis aan de Egelantierstraat is niet bekend.

De politie ontdekte meerdere kogelinslagen in het huis. Ook werden er kogelhulzen op straat aangetroffen. Na de beschieting is de dader op een scooter gevlucht. De politie heeft nog uitgekeken naar de man, die donkere kleding droeg, maar hij is niet aangetroffen.

