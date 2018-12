Het Erasmus MC heeft woensdagavond de Rotterdamse Architectuurprijs 2018 uitgereikt gekregen. De vakjury en het publiek kozen voor het Erasmus MC.

De uitreiking vond plaats in het Rotterdamse stadhuis. Van de 52 inzendingen maakte de vakjury een selectie van tien gebouwen. In totaal zijn bijna 6.000 stemmen uitgebracht.

Volgens de vakjury onderscheidt het Erasmus MC zich door de inrichting van het ziekenhuis. "Het levert met de aandacht voor groen, daglicht, buitenruimte en de autonomie van de patiënt een belangrijke bijdrage aan stressreductie en herstel."

Eervolle vermelding

In mei ging het Erasmus MC volledig over naar de nieuwe locatie aan het Dr. Molewaterplein in Rotterdam. Het was de grootste verhuizing in de geschiedenis van het ziekenhuis.

De Valkenier en Zwemcentrum Rotterdam kregen een eervolle vermelding. Voor de prijs kwamen alle gebouwen in aanmerking die tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 in Rotterdam in gebruik zijn genomen.