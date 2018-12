Woningcorporatie Vestia gaat in januari onderzoek doen naar "lekke" muren in flats aan de Slinge in Rotterdam-Zuid. Bewoners klagen al lang over schimmel en stank in de kelderboxen.

Volgens de bewoners biedt Vestia al lange tijd geen structurele oplossing. Omdat er geen spullen in de boxen zouden kunnen worden opgeslagen, doen de mensen dat in hun woning, meldde de SP eerder deze week.

Een woordvoerder van Vestia zegt dat afspraken met bewoners zijn gemaakt om onderzoek te doen in de kelderboxen, die door bewoners worden leeggemaakt. Daarna wordt bekeken hoe poreus de muren zijn. Vervolgens worden de muren geïnjecteerd om de wand op te vullen.

''Als dat succes heeft, gaan we alle kelderboxen zo aanpakken'', laat de woordvoerder weten.