De politie heeft dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht beelden getoond van twee vrouwen die in Rotterdam een pakket met illegaal vuurwerk hebben verstuurd.

De vrouwen boden het pakket op woensdag 7 november aan bij een pakketpunt van PostNL bij de Primera in winkelcentrum Zuidplein. De vrouwen wilden het pakket versturen naar de Verenigde Staten.

Het pakket werd twee dagen later onderschept in een depot van PostNL in Den Haag. Daarbij werd na een 'visuele controle' door de douane een vuurwerkhond ingezet.

Na onderzoek bleek dat het pakket verstuurd is met een valse naam. Volgens de beschrijving op de doos zaten er tijdschriften en kerstversieringen in. De politie leidt daaruit af dat de vrouwen wisten dat wat ze deden illegaal is.