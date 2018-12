De 23-jarige verdachte van het neersteken van een vrouw aan de Kralingse Kerklaan dreigde drie mensen te vermoorden. Dat zegt een vriend van het slachtoffer tegen de Amerikaanse nieuwszender ABC News.

De vriend had regelmatig contact met het slachtoffer via een chatservice. Op 6 december schrijft ze hem: "Mijn huisgenoot vertelde me dat hij drie mensen gaat vermoorden. Dus ik moet naar de politie."

Het is onbekend of ze daadwerkelijk de politie heeft kunnen contacteren. Afgelopen woensdag werd de 21-jarige vrouw neergestoken in studentencomplex De Snor aan de Kralingse Kerklaan. Hulpverleners troffen haar bebloed aan. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet vrijdag weten dat de verdachte die dag werd voorgeleid en langer in voorarrest blijft zitten. Hij werd woensdag, kort na het incident, in Eindhoven aangehouden.