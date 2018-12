De politie is op zoek naar de man die vrijdagavond in Noord een vrouw achtervolgde en zijn hand tussen de deur stak bij haar woning om naar binnen te komen. De man had een vuurwapen in zijn hand.

De vrouw is ongedeerd gebleven en kon de deur dichtslaan, meldt de politie zaterdag. Ze zijn op zoek naar getuigen van het incident.

De vrouw parkeerde vrijdagavond rond 22.45 uur haar auto op de Groen van Prinstererstraat in Noord. Ze werd daarna achtervolgd door een man, bij wie ze geen goed gevoel kreeg.

Toen ze thuis was gekomen en haar deur dicht wilde doen, stak de man zijn arm en hand met vuurwapen tussen de deur. De vrouw gilde en sloeg de deur dicht.

Een getuige zag het gebeuren en achtervolgde de man richting de Kempenaerstraat, tot de kruising met de Heemskerkstraat.

De politie is op zoek naar de man en is een onderzoek gestart. De dader is lichtgetint, heeft een donkere jas en een lichte broek.