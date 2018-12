De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil stoppen met het uitdelen van boetes aan dak- en thuislozen. Volgens hem is het beter om hulpverlening en ondersteuning aan te bieden.

Aboutaleb deed zijn uitspraken donderdag in het debat over een alcoholverbod dat hij wil invoeren in het Wijkpark Oude Westen. Nu mag je daar van april tot en met september wel alcohol drinken, net als in andere parken in de stad, maar het stadsbestuur wil dat door de overlast verbieden.

D66 en GroenLinks zijn tegen het verbod, maar burgemeester Aboutaleb herhaalde donderdag dat de politie het algehele verbod nodig heeft om te kunnen handhaven. De burgemeester stelde wel voor om per situatie te bepalen of het nuttigen van een drankje verboden is.

In het debat zei Aboutaleb ook dat dak- en thuislozen die bij zo'n verbod de fout ingaan, wat hem betreft niet meer direct een boete moeten krijgen. "Daar wil ik echt vanaf. Het helpt onze daklozen niet."

'Boetes die niet betaald worden lopen steeds verder op'

De burgemeester wees erop dat een boete die niet betaald kan worden, uiteindelijk steeds verder oploopt. Om iemand weer een toekomstperspectief te geven worden ze uiteindelijk kwijtgescholden.

Aboutaleb vindt daarom dat het opleggen van geldboetes niet werkt. Hij pleit er juist voor om de daklozen hulpverlening en ondersteuning aan te bieden. De burgemeester riep de gemeenteraad op daar samen met de politie en justitie over te praten, om te kijken of dit mogelijk is.

De burgemeester verwees in zijn betoog naar het tv-programma "Het Rotterdam Project" van presentator Beau van Erven Dorens. Van Erven Dorens riep deze week via sociale media al op om te stoppen met het beboeten van daklozen, omdat ze toch geen geld hebben om die te betalen.