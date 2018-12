Aanzienlijk minder Rotterdamse jongeren doen aan 'comazuipen', ofwel veel alcohol drinken in weinig tijd. In de afgelopen vier jaar is het fenomeen onder bijna alle onderzochte doelgroepen gedaald.

Dat meldt de gemeente na een publicatie van het magazine 'Blijf Helder', onderdeel van het gemeentelijke programma 'Drugs & Alcohol II'. Via dit magazine probeert Rotterdam het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren te verminderen.

Het programma loopt sinds 2009 en de gemeente meent resultaten te zien. Bijvoorbeeld het aantal veertien- en vijftienjarigen in het reguliere voortgezet onderwijs dat zegt wel eens mee te hebben gedaan aan 'comazuipen' is afgenomen. In 2013 zei 10.4 procent het wel eens te hebben gedaan, maar in 2017 was dit nog 7.1 procent.

Bij jongeren van zestien en ouder in het praktijk onderwijs ging het aantal van 9.5 procent naar 6.6 procent. Onder mbo'ers van zestien tot twintig jaar ging het percentage van 45 procent naar 30 procent.

Aantal 'comazuipende' jongeren dat in voortgezet speciaal onderwijs gestegen

In het voortgezet speciaal onderwijs is het aantal jongeren dat deelneemt aan 'comazuipen' toegenomen van 9.3 procent in 2013 naar 16.9 procent in 2017. Ook is het aantal jongeren dat weleens heeft geblowd gestegen van 16.5 procent naar 42.4 procent.

In het regulier onderwijs steeg het aantal jongeren dat wel eens heeft geblowd van 3.8 procent naar 4.6 procent. Op het mbo daalde het juist van 23 procent naar 21.5 procent. In het praktijkonderwijs was er ook een daling: van 16 procent naar 7.9 procent.

Jongeren in het praktijkonderwijs zijn aanzienlijk minder gaan drinken, het aantal daalde van 60 procent naar 27.6 procent. Deze doelgroep krijgt gezondheidscoaches die docenten trainen en op locatie zitten zodat jongeren makkelijk in gesprek kunnen.