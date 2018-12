Twee mannen hebben woensdagavond een filiaal van Domino's Pizza in Rotterdam-West overvallen. Ze kwamen rond 22.00 uur de zaak aan de Aelbrechtskade binnen en bedreigden medewerkers met een mes.

Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat de overvallers hebben buitgemaakt.

Het is niet voor het eerst dat dit filiaal wordt overvallen. Eind vorige maand was het ook raak. Drie gemaskerde mannen namen toen de kassa met inhoud mee. De lege kassa werd later teruggevonden op het dak van een huis in de Passarelstraat.

Eerder dit jaar maakte Domino's bekend dat ze af willen van al het contant geld, zodat er niets meer te halen valt.