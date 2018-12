In Rotterdam zijn woensdagavond twee supermarkten overvallen. Het gaat om de Coop aan het Moermanskpad in Oosterflank en de LIdl aan het Ambachtplein in Zevenkamp.

In Oosterflank gingen drie gewapende overvallers er vandoor met een kassalade. Onder hen was een vrouw. Niemand raakte gewond.

In Zevenkamp sloeg een overvaller toe. Hij was gewapend met een mes. Of hij iets buitgemaakt heeft, is niet bekend. Om hem op te sporen zette de politie een helikopter in.