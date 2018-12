De woontoren die Rotterdam wil bouwen in het Schiekadeblok kan mogelijk hoger worden dan de 150 meter die de gemeente nu voorstelt in de Gebiedsvisie. Coalitiepartijen VVD, CDA en GroenLinks noemden de plannen te mager en drongen er in een commissievergadering bij wethouder Kurvers op aan om meer woningen te realiseren.

De gemeente mag tot 200 meter hoogte bouwen in het gebied.

Wethouder Kurvers erkent dat er "conservatief" is ingezet en belooft te bespreken met toekomstige ontwikkelaars of de toren toch niet hoger kan dan 150 meter. Dat heeft te maken met eerdere mislukte ontwikkelingen in het gebied.

De gemeente presenteerde twee weken geleden nieuwe bouwplannen voor het Schiekadeblok met ruimte voor 350 tot 400 woningen en ook kantoren. Naast de hoge toren van 150 meter komen er nog drie torens van 65 tot 80 meter.

Het grootste deel van de bestaande wederopbouwpanden blijft bestaan.