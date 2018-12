Een 21-jarige vrouw is woensdagmiddag om het leven gekomen na een steekpartij in een woning aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam. De politie heeft op het station van Eindhoven een 23-jarige man aangehouden.

De politie kreeg rond 12.30 uur een melding binnen van een ruzie in een woning aan de Kralingse Kerklaan. Bij aankomst troffen agenten de gewonde vrouw aan.

Ambulancemedewerkers hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar het mocht niet baten. De vrouw overleed aan haar verwondingen.

Volgens de politie wees het onderzoek al snel in de richting van de 23-jarige verdachte, die vanuit Rotterdam een trein had genomen naar Eindhoven. Op het station is hij aangehouden.

De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. Ze woonden in hetzelfde woonblok.