Woningcorporatie Woonbron gaat voor twee flats van wooncomplex De Kreek in Rotterdam-IJsselmonde onderzoeken of ze gesloopt moeten worden, vanwege stijgende kosten van een eerder plan tot renovatie.

"De bouwkosten zijn de afgelopen jaren zo sterk gestegen dat we nu moeten onderzoeken of renovatie echt nog wel de beste optie is", vertelt directeur Arthur Oerlemans van Woonbron.

Het gaat in het geval van de flats om een renovatiebedrag van rond de vijftig miljoen euro. "Dat is geld dat onze huurders hebben opgebracht. We kunnen het maar één keer uitgeven. Dat moeten we heel zorgvuldig doen."

Bewoners verdenken Woonbron ervan dat het met nieuwbouw huurders in een hoger segment wil aantrekken om zo meer huur te kunnen incasseren. Dat ontkent Woonbron stellig. Het is volgens de directeur simpelweg een rekensom waarbij de kosten van renovatie mogelijk niet langer realistisch zijn.

De bewoners hebben nog even de tijd, want het besluit wordt na de zomer van 2019 verwacht. Bewoners kunnen rekenen op een verhuisvergoeding van 6000 euro en een urgentieverklaring in de zoektocht naar een nieuw huis.