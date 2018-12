In Rotterdam zijn in de twee grote kerstbomen in het centrum vrijdagmiddag de lichtjes ontstoken.

Om 17.15 uur gingen de lichtjes van de traditionele kerstboom voor het stadhuis aan. De kerstboom heeft dit jaar, vanwege de verbouwing van de Coolsingel, een andere plek. De boom staat nu op het Stadhuisplein.

Voor en na het ontsteken van de lampjes is er een optreden van Lee Towers en het kinderkerstkoor ZangExpress. De kerstboom bij het stadhuis is een jaarlijkse traditie. Jarenlang kwam er een kerstboom uit Noorwegen naar Rotterdam. De boom van dit jaar lag de afgelopen dagen bij een boomkwekerij in Hazerswoude.