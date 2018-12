Een kerstboom adopteren, eentje uitkiezen naast een winterterras of je boom per scooter laten bezorgen: het kan in Rotterdam. Een overzicht van de plekken waar je in Rotterdam een dennenboom kunt kopen.

Familiebedrijf Bloem – Oude Binnenweg

Dit familiebedrijf verkoopt al sinds 1947 kerstbomen in het midden van de Oude Binnenweg. Bij de kraam, die op de hoek van de Mauritsstraat staat, kun je terecht voor een fijnspar, blauwspar en Nordmann-boom van één tot 3.50 meter hoog.

Waar: midden Oude Binnenweg, op hoek van Mauritsstraat

Wanneer: maandag van 11.00 – 18.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 10.00 – 18.00 uur, vrijdag van 10.00 – 20.00 uur, zaterdag van 10.00 – 18.00 uur en zondag van 12.00 – 17.30 uur

De Stadstuinman – Katendrecht

De Stadstuinman heeft de Fenix Food Factory op Katendrecht met beplanting en natuurlijke elementen versierd, zodat er een winterterras ontstaat. Naast het terras heeft de tuinman bomen in elk formaat uitgestald, gezaagd of in pot. Het assortiment bestaat uit de fijnspar, blauwspar, Canadese spar en Nordmann-bomen.

Waar: Veerlaan 19D, bij de Fenix Food Factory

Wanneer: van 12 – 18.30 uur op 6 tot en met 9 december, 12 tot en met 16 december en 19 tot en met 23 december

Kerstbomenland – Vreewijk

Hendrik Stoppelenburg verkoopt al meer dan twintig jaar dennenbomen in zijn Kerstbomenland in Vreewijk. Samen met zijn partner Louise kampeert hij in een caravan op het terrein, waar hij tot 21 december kleine dennen, blauwsparren, Servische sparren en Nordmann-bomen verkoopt.

Waar: Beukendaal in Vreewijk

Wanneer: hele dag, tot 21 december

Adopteer een kerstboom – Rotterdamse Munt

Volgens de initiatiefnemers van "Adopteer een kerstboom" gaan jaarlijks miljoenen bomen de verbrandingsoven in en dat vinden ze zonde. Door een boom te adopteren, wordt de boom na de Kerst weer teruggeplant in de natuur. Door je boom te registreren, heb je de mogelijkheid ieder jaar dezelfde boom te huren.