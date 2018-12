De douane heeft vorige week woensdag een partij drugs gevonden van 65 kilo. De drugs zaten verstopt in een koelmotor van een container in de Rotterdamse haven.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De douane vond de drugs tijdens een controle, achter de inspectieluiken van de koelmotor vonden douanemedewerkers 65 pakketten cocaïne.

Justitie denkt dat het de bedoeling was om na het lossen van de goederen de verdovende middelen eruit te halen. De koelcontainer was gevuld met bananen en was geladen in Peru. Het was die woensdag binnengekomen met een zeeschip vanuit Panama.

De bananen waren bestemd voor een fruitbedrijf in Barendrecht. Volgens justitie lijkt het bedrijf niets met de smokkel te maken te hebben.