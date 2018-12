In het water van de Rijnhaven in Rotterdam is vrijdagmorgen een lichaam gevonden. De politie is bezig om het stoffelijk overschot te bergen. Een misdrijf wordt uitgesloten.

Wie de persoon is die in het water is gevonden, is nog niet bekend. Ook over de doodsoorzaak valt nog niets te zeggen.

Een woordvoerder van de politie meldt aan NU.nl dat "in en op het water" onderzoek wordt gedaan. Ook zijn er agenten op de kade aanwezig.

Het havenbedrijf Rotterdam is aanwezig met een patrouilleboot om te ondersteunen en de situatie te overzien.