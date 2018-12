De districtsrecherche van Rijnmond Zuid-West zoekt de rechtmatige eigenaren van goederen die mogelijk buit zijn gemaakt bij woninginbraken in Rotterdam Zuid of plaatsen in de omgeving.

Dat meldt de politie van Hoogvliet en Pernis donderdag op Facebook.

De woninginbraken in kwestie werden behalve in Rotterdam ook gepleegd in Barendrecht, Ridderkerk en andere plaatsen.

De politie vraagt personen die in deze gebieden slachtoffer zijn geworden van woninginbraken om contact op te nemen.