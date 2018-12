Bij de Milieudienst Rijnmond is dit jaar een recordaantal meldingen over vliegtuiglawaai binnengekomen. Tot en met november was er 37 duizend keer geklaagd over vliegtuigen. Dat is al ruim een verdubbeling ten opzichte van het recordjaar 2017.

Sinds de zomermaanden nam het aantal meldingen opvallend sterk toe. Het aantal klagers haalt geen record. Dat aantal was in 2001 het hoogst. Drie melders waren de afgelopen drie maanden goed voor bijna vierduizend klachten.

Vanuit Bergschenhoek en Schiebroek kwamen de meeste meldingen.

De DCMR onderzoekt de mogelijkheden om te melden via een app. In dat geval moeten mensen wel een account maken. Nu kan het melden nog via een onlineformulier.

De Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam vergadert op 13 december over de mogelijke app.