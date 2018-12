Vijftig leerlingen van het Techniek College in Rotterdam hoeven een van hun examens toch niet over te doen. De examens werden ongeldig verklaard omdat ze een boek bij het examen hadden gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat het boek toch mocht worden gebruikt.

De examens werden begin november afgenomen. De leerlingen van de MBO4-opleiding ICT- en Mediabeheer werkten twee dagen vijf uur lang aan het examen. Daarbij gebruikten ze een boek, wat was toegestaan door docenten.

Een week geleden werden de vijftig leerlingen van de locatie Alexanderlaan op de hoogte gebracht van het slechte nieuws. Ze zouden daarna uitleg krijgen. Dat gesprek werd tot twee keer toe uitgesteld.

Nu heeft het Techniek College per brief laten weten dat het examen toch geldig is.