De Regio Rotterdam telt veruit de meeste kapperszaken in Nederland. In tien jaar tijd is het aantal barbiers toegenomen van 1400 naar 2200.

Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) woensdagochtend.

In Nederland steeg het aantal kapperszaken naar ongeveer 27.000, dat is een stijging van 10.000. De oorzaak van deze toename zoekt het CBS in het feit dat meer kappers een eigen bedrijf zijn gestart.

In 2017 draaiden kappers een totale omzet van 1,7 miljard euro. Vijf jaar eerder bedroeg de omzet in de kappersbranche 1,5 miljard euro.