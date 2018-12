Een man is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam-Hoogvliet. Volgens de politie is het slachtoffer drie keer gestoken.

De steekpartij vond plaats aan de Steurweg. Of dit gebeurde op straat of in een woning, is nog niet duidelijk. De man is met een slagaderlijke bloeding overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is nog op zoek naar de dader. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de dader is, is nog onduidelijk.