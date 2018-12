Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zestien jaar cel geëist tegen de 25-jarige Sidan D. voor het neerschieten van vlogger Parsa010.

De vlogger werd in mei 2017 beschoten in Rotterdam-Ommoord toen hij aan het barbecueën was in de tuin van een huis aan de Paardebloem. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De schutter heeft bekend, maar ontkent dat hij naar Ommoord was gereden om het slachtoffer te doden. Hij wilde naar eigen zeggen met de vlogger praten, omdat hij door hem werd bedreigd. Ook zou hij door hem beroofd zijn van 28.000 euro. Ze zouden samen een drugslijn hebben gehad met Luxemburg.

Justitie gelooft niet dat D. uit was op een gesprek. Hij had een vuurwapen bij zich en zou direct na aankomst hebben geschoten.

Half jaar cel geëist tegen chauffeur

Tegen de chauffeur van de auto, waarin D. naar Ommoord kwam, is een half jaar cel geëist voor wapenbezit en vernieling. Er kan niet bewezen worden dat hij wist dat er zou worden geschoten, stelt justitie.

Op het wapen is wel DNA van Huseyn C. (25) gevonden. Na de schietpartij reed hij in paniek tegen een schuurtje aan.