Een man uit Amstelveen is zwaargewond geraakt bij een mishandeling op een galerij van een flat in Rotterdam-Lombardijen. Het 52-jarige slachtoffer is gevonden door een buurtbewoonster.

Wat er precies is gebeurd op de overloop van de tweede etage van het wooncomplex aan de Aristotelesstraat is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de man er ernstig aan toe is.

De gewonde man was aanspreekbaar. Maar artsen van het mobiel medisch team moesten erbij komen om de man te stabiliseren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie had aanvankelijk gehoord dat er een schietpartij was gebeurd, maar dat bleek niet zo te zijn. Wel zijn agenten nog op zoek naar een mogelijk wapen waarmee de man is toegetakeld.