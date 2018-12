Explosievenexperts van de politie moesten zondagmiddag in de actie komen na een harde knal in Rotterdam-Lombardijen. Een explosief had voor schade gezorgd aan meerdere geparkeerde auto's aan het Alberto Moraviahof.

Zeker twee auto's liepen schade op. Ook lag de parkeerplaats van de straat bezaaid met rommel.

Het Team Explosieven Verkenning van de politie onderzoekt nog of vuurwerkvandalen achter de ontploffing zitten of dat er wat anders aan de hand was.