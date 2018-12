Een shishalounge in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagavond ontruimd na controle wegens gevaar op koolstofmonoxide (CO). Welke shishalounge het is, is niet bekend gemaakt.

De politie in Delfshaven hield samen met onder meer de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een horecacontrole, waarbij zeven horecazaken zijn bezocht. Twee van de zeven zaken bleken in orde bij herinspectie. De rest heeft opnieuw een boete gekregen.

In februari was er ook al een horecacontrole. Toen waren er twee shishalounges ontruimd in Rotterdam Of een daarvan dezelfde is als het pand dat dit weekend is ontruimd, is niet duidelijk.

Er is vaker sprake van een te hoge concentratie koolmonoxide in shishalounges. Door het roken van waterpijpen komt flink meer koolmonoxide vrij dan bij sigaretten.