De politie is een nader onderzoek gestart na het overlijden van een 29-jarige vrouw in een woning aan de Luntershoek in Rotterdam-Zuid.

Familieleden vonden de vrouw vrijdagochtend in haar huis. Zij was toen al overleden. In de portiekwoning was ook een kind aanwezig. Het kind was ongedeerd.

De politie spreekt vrijdagavond van 'verdachte omstandigheden'. Twintig rechercheurs doen onderzoek naar haar overlijden. Zij zijn bezig met het veiligstellen van sporen.