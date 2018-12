Rotterdam heeft van alle Nederlandse gemeenten het hoogste aantal en percentage kinderen waarvan de ouders in de bijstand zitten, maar die aantallen dalen wel. In Rotterdam leeft 16,7 procent van kinderen in een bijstandsgezin, wat neerkomt op 20.500 kinderen.

Dat blijkt uit cijfers van de vrijdag gepubliceerde Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2016 leefden nog 21.430 Rotterdamse kinderen in de bijstand. Dat waren toen 17,4 procent van de kinderen.

In heel Nederland woonden er eind 2017 228.000 kinderen in een gezin dat rond moest komen van een bijstandsuitkering, wat neerkomt op zeven procent van de kinderen. Dat zijn er zo'n drieduizend minder dan in het jaar ervoor. Volgens het statistiekbureau daalde het aantal kinderen in bijstandsgezinnen daarmee voor het eerst sinds 2009.

Tussen dat jaar en 2016 nam het aantal bijstandskinderen flink toe met ruim 45.000 kinderen. Die toename was het gevolg van de economische crisis en de vluchtelingencrisis.

Bijstandsgezinnen hebben 2,5 keer minder te besteden dan gemiddeld gezin

Gezinnen met kinderen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, hadden in 2016 gemiddeld ruim 22.000 euro te besteden. Bij andere gezinnen met kinderen was dit bijna 55.000 euro.

Volgens het CBS geven bijstandsgezinnen vaak aan dat zij geen geld hebben om versleten meubels te vervangen. Ook kan het merendeel niet op vakantie. Daarnaast kan twee op de vijf bijstandsgezinnen niet regelmatig nieuwe kleren te kopen of activiteiten buiten de deur die geld kosten ondernemen.