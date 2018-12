In het water van de Leuvehaven, in het centrum van Rotterdam is vrijdagochtend rond 8.00 uur een overleden man aangetroffen. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn dat hij is omgekomen door een misdrijf.

Agenten hebben een 47-jarige man aangehouden. De politie vermoedt dat hij betrokken is bij de zaak. Het is onbekend wat zijn rol is geweest.

De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden.