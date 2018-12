Burgemeester Ahmed Aboutaleb brengt volgend jaar opnieuw een bundel uit met daarin een selectie van zijn favoriete poëzie. In de bundel komen zo'n honderd gedichten te staan, waaronder een aantal die uit het Arabisch worden vertaald.

De titel van de poëzieverzameling is nog niet bekend. "Ik ben er hard over aan het nadenken. Ik denk dat het een hele uitdagende titel wordt, dat iets te maken zal hebben met lezen", vertelt de stadsbestuurder in het programma Rijnmond NU.

Het is niet de eerste keer dat Aboutaleb met een bloemlezing komt. Eerder zijn Aboutalebs favoriete gedichten van de Rotterdammer Jules Deelder al gebundeld. Ook staat hij bekend als liefhebber van de Arabische dichtkunst, zoals het werk van de Syrische dichter Adonis.

De komende bundel is vooral "voor de mooie zomeravonden". "Je kunt de gedichten lezen met een glas water of wijn in je voortuin of op je fauteuil voor een open raam. Hier en daar nog een vlieg horend", reciteert Aboutaleb.

De nieuwe bundel ligt vanaf juni 2019 in de winkels.